​SINDEP não defende encerramento imediato das escolas

O Sindicato Nacional dos Professores (SINDEP) não defende o encerramento imediato das escolas. A garantia foi dada hoje, em conferência de imprensa, em São Vicente, pelo secretário executivo regional.

Nelson Cardoso justifica a posição com a necessidade de assegurar a conclusão do ano lectivo, sem colocar em causa o processo de ensino e aprendizagem e as avaliações finais. O sindicato defende a adopção de medidas para salvaguardar o bem-estar de alunos e professores.

O rastreio nas escolas está entre as prioridades.

“Tem a ver com o reforço das medidas de prevenção e de combate e também da disponibilização dos meios e recursos, nomeadamente álcool gel e mascaras para os professores. Também defendemos a necessidade de se começar a vacinação dos professores, acreditamos que é prioritário vacinar todos os professores, se queremos que se conclua o ano de melhor forma. Outra medida é o rastreio nas escolas, para que possamos conhecer qual é a real situação da doença nas escolas”, indica.

O sindicalista aponta o dedo ao que classifica de “secretismo”.

“As direcções escolares e a delegação fecham sobre si a informação sobre a covid-19 nas escolas, muitas vezes um professor de manhã está ou esteve infectado, o professor que vem à tarde, na mesma sala, não sabe. Deve haver uma outra atitude, essa doença exige uma partilha de responsabilidades e também a uniformização dos comportamentos e atitudes”, afirma.

O Ministério da Educação já adiantou que tem vindo a acompanhar a evolução da doença em todos os concelhos.