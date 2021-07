Situação epidemiológica de São Vicente é estável - delegado de saúde

​A situação epidemiológica em São Vicente está estável, com tendência para redução do número de novos casos. A garantia é do delegado de saúde da ilha, que reforça o apelo à manutenção de medidas preventivas, para evitar a propagação do vírus.

Elisio Silva falava hoje à imprensa, à margem do acto de entrega de uma viatura à Delegacia de Saúde, oferta da empresa Copa. "A situação é estável, está muito bem controlada neste momento, mas a população sabe que temos que continuar a manter as medidas sanitárias indicadas pelas autoridades. Estamos a reduzir o número de casos, mas [as] variantes colocam-nos em perigo porque, a qualquer momento, podem entrar no nosso país", nota. Elísio Silva abordou também a questão da vacinação. A perspectiva é que, até Agosto, mais de 60% da população de São Vicente esteja vacinada. "O nosso ritmo de vacinação está elevado, já imunizámos mais de 22 mil pessoas com a primeira dose. Acho que até Agosto teremos mais de 60% da população vacinada. Isto vai contribuir muito para que não haja um maior foco de infecções na ilha. Cerca de 3 mil pessoas já têm duas doses da vacina", assegura. O delegado de saúde voltou a destacar a importância do "esforço colectivo", tanto na adopção de medidas restritivas, bem como na adesão à campanha nacional de vacinação contra a covid-19. O responsável de saúde anunciou, ainda, que os doentes que estavam em isolamento no Centro de Estágio foram transferidos para a Aldeia SOS. Por outro lado, o centro de diagnóstico de covid-19 também foi transferido para a Avenida de Holanda, em Monte Sossego. Doação A Delegacia de Saúde de São Vicente recebeu hoje uma viatura, doada pela empresa Copa. Elísio Silva enalteceu o gesto da Copa e afirmou que a viatura vai auxiliar na mobilidade dos profissionais de saúde.

