"Festas realizadas em São Vicente não cumpriram as regras sanitárias" - Delegado de Saúde

O delegado de saúde em São Vicente manifesta-se preocupado com a situação epidemiológica em São Vicente, ilha que na última semana registou mais de 220 casos de infecção por SARS-CoV-2. Elísio Silva pede que seja decretado o estado de calamidade, para que se possa travar a propagação da infecção. Época festiva com incumprimento de regras sanitárias.

“Já fiz o pedido ao ministro da Saúde. Saímos do final de ano, entramos no Carnaval e já há informações de preparação de festas de Carnaval para grupos. Então , é a minha opinião, de acordo com a nossa situação, embora caiba aos governantes decidir. Neste momento, seria essencial, para travar a propagação do novo coronavírus em São Vicente, limitando festas, bares e restaurantes e manter as pessoas o máximo de tempo possível nas suas casas”.