INSP destaca equipa para apoiar no reforço da comunicação de risco no Fogo

O Instituto Nacional de Saúde Pública (INSP) delegou uma equipa para reforçar, localmente, as actividades de comunicação de risco e engajamento comunitário na ilha do Fogo. A equipa chegou a ilha nesta terça-feira e já estabeleceu encontros de articulação com as autoridades sanitárias locais.

Segundo uma publicação do INSP, a equipa é liderada pelo Administrador Executivo Júlio Rodrigues, a técnica de comunicação Catarina Veiga e a técnica da promoção da saúde Argentina Fortes e foi formada na sequência do surgimento e aumento de casos positivos de COVID-19 e no Fogo.

A equipa que chegou nesta terça-feira à ilha, já estabeleceu, num primeiro momento, encontros de articulação com o Director da Região Fogo-Brava, Evandro Monteiro, a Delegada de Saúde da São Filipe, Joana Alves, e com o Delegado de Saúde dos Mosteiros, Miguel Rosa. O objectivo é perceber a realidade local e as necessidades existentes em matéria de comunicação de risco e engajamento comunitário.

De acordo com a mesma fonte, para além deste encontro, a equipa ainda estabeleceu contactos com os órgãos de comunicação local com o intento de conhecer as possibilidades locais em matéria de amplificação da comunicação.

Na quarta-feira, a equipa do INSP esteve nas localidades Corvo, Achada Grande e Relva, todos no Município dos Mosteiros, numa acção conjunta com a Delegacia de Saúde local e a Polícia Nacional para informação e sensibilização da população para a adopção das medidas preventivas contra a COVID-19.

“No âmbito desta missão, ainda está previsto encontros multissectoriais com todas as autoridades locais e regionais, as forças vivas, comunidades religiosas e associações comunitárias bem como acções de formação e capacitação em comunicação de risco, palestras nas comunidades, distribuição de matérias informativos, entre outras actividades”, refere.

A ilha do Fogo registou o seu primeiro caso positivo de COVID-19 a 17 de Agosto, no município dos Mosteiros. Neste momento a ilha soma mais de 100 casos de pessoas infectadas pelo novo coronavírus e um óbito, os quais cerca de uma centena (96) nas três localidades da zona sul do município dos Mosteiros e seis outros casos no município de São Filipe (bairros de Santa Filomena e Cruz Vermelha, Lacacão – sul, e Curral Grande – norte) todos contactos dos casos dos Mosteiros.