Governo reúne-se na próxima semana para decidir se as escolas serão ou não encerradas

O ministro da Saúde e Segurança Social, Arlindo do Rosário afirmou hoje que o governo se vai reunir, na próxima semana, com a Direcção Nacional de Saúde, o Instituto Nacional de Saúde Pública (INSP) e os sindicatos para decidir se as escolas serão ou não encerradas devido ao aumento de número de infecções.

O governante fez esta afirmação aos jornalistas à margem da apresentação dos resultados do estudo sobre Comportamentos, Atitudes e Práticas (CAP) realizado pelo INSP. Arlindo do Rosário recordou que quando o governo decidiu reabrir as escolas, a decisão foi precedida de uma reunião que envolveu os responsáveis da educação, saúde e os sindicatos. “Da mesma forma que fizemos naquela altura, iremos fazer desta vez. Na próxima semana será promovido um encontro na mesma linha, com o mesmo formato para essa discussão. Para uma análise assente em evidências. Qual é a situação a nível nacional, qual é a situação a nível de cada concelho e em função das informações que são também prestadas pela DNS e pelo INSP o governo tomará uma decisão”, anunciou. Na ocasião, o governante disse que o executivo espera obter, em Junho, mais vacinas a nível da COVAX e que está a fazer “esforços importantes” para conseguir mais a nível das relações bilaterais e da diplomacia para vacinar 70% da população até o final do ano. Recorde-se que na passada quinta-feira o Sindicato Democrático dos professores (SINDPROF) exigiu o encerramento das escolas a nível nacional devido ao agravamento dos casos de COVID-19 no último mês e defendeu a vacinação dos professores.

