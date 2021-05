SINDPROF exige encerramento das escolas a nível nacional devido ao agravamento dos casos

O Sindicato Democrático dos professores (SINDPROF) exigiu, hoje, o encerramento das escolas a nível nacional devido ao agravamento dos casos de COVID-19 no último mês. O sindicato defende igualmente que já é hora de pensar na vacinação dos professores, justificando que grande parte dos docentes têm vários de problemas de saúde.

A exigência do sindicato foi feita na sua página do Facebook, onde começa por se referir ao aumento do número de novas infecções e de mortes provocadas pela COVID-19.

“Ontem, 06 de Maio foi o dia com mais casos registados, 417 em todo o país com grande destaque para a cidade da Praia que continua a ser a cidade com mais casos e mais mortos registados. Os casos de COVID-19 nas escolas é uma realidade. Os números não param de crescer. As informações que temos é que são várias as escolas no país, em particular na Praia, onde há um grande registo de infecções”, refere.

Nesse sentido, o SINDPROF apela às delegações escolares no sentido de reverem, juntamente com as autoridades sanitárias tal situação, alegando que muitos professores são de alto risco, assim como a chance de transmissão comunitária do vírus torna-se mais frequente a partir dos alunos.

“Voltamos a repetir, temos, neste momento, vários professores e alunos infectados, por isso, como temos vindo a defender, a vida está em primeiro lugar. É preciso agirmos antes que seja tarde! Sejamos todos responsáveis”, reitera.

O sindicato recorda ainda que no ano passado tinha debatido o assunto na sua página e que apesar das críticas, depois verificou-se que foi uma medida que ajudou “imensamente” na diminuição dos casos de COVID-19.

“Outrossim, defendemos que já é hora de pensar na vacinação dos nossos professores. Grande parte dos professores acarreta séries problemas de saúde, estando, também, neste momento, em perigo, já que trabalham com dezenas de alunos numa turma. Por fim, e na sequência daquilo que foi a última comunicação da Sua Excelência o Presidente da República, pedimos a sua intervenção no sentido de serem encerradas as escolas e podermos assim evitar, como se tem verificado”, apelou.