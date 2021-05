Covid-19: Educação e saúde admitem não haver argumentos para encerramento de escolas

Os responsáveis pelos sectores da educação e da saúde, reunidos hoje para avaliar a situação e evolução da covid-19 nas escolas, concluíram que não há motivos nem argumentos para encerrar as escolas a nível nacional.

“O que concluímos é que lá onde se justificar a escola pode ser encerrada, como tem vindo a ser o procedimento”, disse à Inforpress a directora nacional da Educação, Eleonora Sousa Monteiro.

Ainda segundo Eleonora Monteiro, no encontro em que se fez a avaliação dos procedimentos levados a cabo pelo Ministério da Educação, concluiu-se que se devem continuar as actuações estabelecidas desde o início do ano lectivo quanto às regras de procedimentos para a prevenção do contágio da covid-19.

Sublinhou ainda, que o encerramento das escolas está fora de questão visto que o ano lectivo já está no fim, pelo que a regra, de momento, é continuar os procedimentos de sempre, fechando apenas turmas quando houver necessidade para tal.

A reunião de hoje aconteceu na sequência de vários encontros que vêm sendo levados a cabo ao longo do ano lectivo para avaliar o ponto da situação e a evolução da covid-19 nas escolas.

Neste momento os alunos do país estão a prestar a prova geral interna, havendo apenas exames de recurso para os alunos de 12º ano que queiram subir a nota em disciplinas reprovadas ou com nota mínima.