ICCA recebeu 1993 denúncias de violação dos direitos da criança

O Instituto Cabo-verdiano da Crianças e Adolescentes (ICCA) recebeu este ano 1993 denúncias de violação dos direitos da criança.

Em declarações à Rádio Morabeza, a directora técnica do ICCA, Maria Assunção Oliveira, detalha que, desse número, 140 são casos de abuso sexual.

"Em 2019, nós tivemos 3 832 denuncias de violação dos direitos da criança, e este ano, já temos os dados compilados, já tivemos mil novecentos e noventa e três denuncias de violação dos direitos da criança, por exemplo relativamente ao abuso sexual nós já tivemos desde inicio de Janeiro até Setembro, cento e quarenta e quatro denuncias, não casos, mas denuncias, e no ano passado 2019, tivemos cento e noventa e três denuncias", avança.

O ICCA está a fazer a apresentação do plano de comunicação relativo aos direitos da criança e adolescente em Cabo Verde.

Maria Assunção Oliveira avança que o plano é mais um instrumento para reforçar o sistema de protecção.

“Então este plano vai trazer directrizes para o ICCA, para outras instituições, governamentais, para as instituições não-governamentais, e também para os medias, para que as mensagens sejam afinadas, tenham uma planificação constante, permanente e sistemática, e tenha um público-alvo definido, só assim com certeza podemos contribuir para mudança de comportamento das famílias, nas escolas, das próprias crianças e das autoridades, e assim combatermos o fenómeno do abuso e exploração da sexual". Explica.

O plano já foi socializado com todas as organizações governamentais ligadas à área de proteção. Hoje é a vez das organizações não-governamentais. Na próxima quinta-feira será a vez dos media receberem informação sobre as linhas principais do documento.