PR agradece Artur Correia pelos serviços prestado

O Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca agradeceu hoje, em nome do Estado de Cabo Verde, o ex-Director Nacional da Saúde, Artur Correia, pelos serviços prestados ao país.

“Os nossos agradecimentos, em nome do Estado de Cabo Verde, ao senhor doutor Artur Correia, que deixa as funções de Director Nacional de Saúde, pelos serviços prestados ao país, com muita dedicação e elevado profissionalismo, na área da saúde pública, nomeadamente”, escreveu na sua página oficial do Facebook.

A Jorge Barreto, novo Director Nacional de Saúde, o Chefe de Estado augurou “muito sucesso” no exercício das novas funções.

Jorge Barreto tomou posse na passa sexta-feira, 06, como novo Director Nacional da Saúde.

Na altura, afirmou que além dos outros desafios, o país tem que dar resposta eficaz ao aumento de doenças não transmissíveis, nomeadamente doenças cardiovasculares e oncológicas, que já representam cerca de 60% das causas de mortalidade geral e de evacuação exterior.

A cerimónia de tomada de posse foi presidida pelo Primeiro-Ministro, Ulisses Correia e Silva.