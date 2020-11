Jorge Noel Barreto Toma posse como novo Director Nacional de Saúde

Cabo verde tem pela frente gigantescos desafios por causa do perfil epidemiológico actual. A afirmação é de Jorge Noel Barreto, proferida no acto da tomada de posse como novo Director Nacional de Saúde.

Jorge Barreto diz que, simultaneamente, e além dos outros desafios, o país tem que dar resposta eficaz ao aumento de doenças não transmissíveis, nomeadamente doenças cardiovasculares e oncológicas, que já representam cerca de 60% das causas de mortalidade geral e de evacuação exterior.

"Para além disso, tem que estar preparado para fazer face a constante ameaça de doenças emergentes e reemergentes, fortalecendo as suas capacidades internas em matéria de vigilância epidemiológica, a nível dos aeroportos e portos internacionais, para prevenir a sua entrada no pais dentro do possível, e reforçando as capacidades de detenção e confirmação laboratorial precoce particularmente as invenções virais que constituem na actualidade as principais ameaças a saúde global", avança

No que diz respeito à estratégia do combate à COVID-19, Jorge Barreto diz estar atento ao que está a ser feito a nível internacional.

"Nos estamos muito atentos ao que se esta a fazer a nível internacional, a experiência dos países e vamos tentando de alguma forma, e da melhor forma possível, analisando a situação a nível do país para poder tirar proveito e as melhores lições do que se passa a nível internacional, com as evidências científicas disponíveis, na medida do possível, vamos sempre analisando a situação no sentido de tomar as melhores decisões possíveis com os recursos que nos temos" explica.

Jorge Noel Barreto substitui Artur Correia no cargo de Director Nacional de Saúde.

A cerimónia de tomada de posse foi presidida pelo Primeiro-Ministro, Ulisses Correia e Silva.