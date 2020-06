COVID-19: Número de casos confirmados hoje passa de 10 para 11

As autoridades de saúde anunciaram, esta quarta-feira, a existência de 22 casos suspeitos de COVID-19 e corrigiram o número anunciado, durante a manhã, de 10 para 11 novos casos confirmados da doença.

Artur Correia, Director Nacional de Saúde, disse ainda que os três casos que, hoje de manhã, tinham sido anunciados como sendo da Ribeira Grande de Santiago entram para as estatísticas da doença como sendo casos importados na Praia.

"O estado de saúde de todos os casos positivos diagnosticados e notificados estão de boa saúde e tanto na Praia como no Sal estão estáveis à excepção da doente que eu falei ontem que está em estado crítico", explicou Artur Correia, acrescentando que os três casos agora dados como importados para a Praia "são cabo-verdianos provenientes dos EUA e que estavam num hotel na Ribeira Grande de Santiago".

Numa altura em que o isolamento domiciliar começa a ser discutido pelas autoridades de saúde e pelo governo, tendo em conta os elevados custos suportados pelo Estado com os centros de isolamento, Artur Correia disse que esta "é uma medida que não é da competência do Director Nacional de Saúde. Nós já fizemos o nosso trabalho, já fizemos um conjunto de normas para acompanhar essa medida". Mas, juntou, a implementação de uma medida deste tipo "tem a ver com um conjunto de vários factores". "Tem a ver com a evolução da epidemia, com o nível de transmissão comunitária, com o nível de cumprimento das pessoas em relação às normas e medidas que foram estabelecidas e isso tem a ver, também, com a decisão do governo em termos políticos".

Quanto aos 22 casos suspeitos, nove estão na Praia, sete em Santa Catarina, três no Tarrafal, 2 no Sal e um em Santa Cruz. Além disso, Artur Correia revelou também que na capital 57% dos casos registados já foi dado como curado depois de ter sido dada alta hospitalar a 24 pacientes.

A nível nacional Cabo Verde regista agora 398 casos activos e 385 casos recuperados. O número de óbitos mantém-se nos sete.