Praia: Homem detido por homicídio

Polícia Judiciária (PJ) anunciou ontem ao fim da tarde a detenção de um homem de 27 anos por suspeita de um crime de homicídio.

Segundo explica o comunicado da Polícia Judiciária a detenção foi concretizada na sexta-feira, no bairro Jamaica, arredores da Praia, sendo o homem detido “suspeito da prática de um crime de homicídio” ocorrido na madrugada de 02 de Novembro, na mesma localidade.

O suspeito foi presente a primeiro interrogatório judicial, ficando a aguardar julgamento em prisão preventiva, por ordem do tribunal, refere a mesma informação da PJ.

Já na sexta-feira passada, segundo relatos na imprensa local, citando fontes da Polícia Nacional, um jovem de 26 anos foi atingido mortalmente, a tiro, no bairro de Safende, também na Praia.

Citado pela Lusa, o relatório anual da justiça elaborado pelo Ministério Públicos aponta que os crimes de homicídio cresceram durante o último ano judicial. O mesmo documento destaca que a nível nacional, os serviços do MP receberam no último ano 285 processos por crimes de homicídio – 172 na forma tentada -, mais 92 face a 2018/2019, um aumento de 47,7% no espaço de um ano.