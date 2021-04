​Polícia detém 10 homens suspeitos de homicídio na Praia

A Polícia Judiciária (PJ) anuncia a detenção de 10 homens suspeitos da prática, em coautoria, de um crime de homicídio agravado com arma branca, ocorrido em 01 de janeiro no bairro de Castelão, na cidade da Praia

Em comunicado, a força policial refere que as detenções, fora de flagrante delito, foram efectivadas através da Secção de Investigação de Crimes Contra Pessoas (SICCP) – Brigada de Prevenção de Homicídios –, em cumprimento de 10 mandados do Ministério Público, numa operação que contou com a colaboração da Polícia Nacional (PN).

Os 10 homens, com idades entre os 17 e 35 anos, residentes nas localidades de Castelão, Coqueiro e Achada Mato, são suspeitos da prática, em coautoria, de um crime de homicídio agravado, cometido com arma branca em 01 de janeiro em Castelão.

De acordo com a PJ, o crime terá ocorrido na sequência de um desentendimento entre a vítima, um indivíduo do sexo masculino, de 28 anos, residente no mesmo local do crime, e os suspeitos.

Na sequência do cumprimento dos mandados de buscaforam aprendidas armas de fogo e branca e produtos estupefacientes (cocaína e canábis), e detido, em flagrante delito, um homem, de 27 anos, por suspeita de posse de arma de fogo e estupefacientes.

Os detidos foram apresentados esta sexta-feira ao tribunal para primeiro interrogatório e conhecer as medidas de coação.