Brava: Polícia Nacional apreende mais de 16 quilogramas de ‘cannabis’ no cais de Furna

A Polícia Nacional apreendeu esta quinta-feira, na Brava, mais de 16 quilos de ‘cannabis’ durante uma operação de rotina aquando da chegada no navio Praia d´Aguada, informou fonte da corporação.

Segundo o comandante da Esquadra Policial da Brava, Higor Almeida, a droga encontrava-se dividida em 34 pacotes, distribuídos por duas malas.

Adiantou que não chegaram a fazer a detenção da pessoa que terá trazido as malas porque, supostamente, “depararam com o trabalho que os efectivos já estavam a fazer, revistando todos os passageiros o que certamente terá levado a pessoa a desistir de pegar as suas malas”.

Nas últimas três semanas, esta é a terceira apreensão, o que o levou o comandante da Esquadra Policial da Brava a considerar que o trabalho que estão a fazer no cais da Furna “está a surtir efeito”.

A mesma fonte garantiu que vão continuar com a “mesma dinâmica” fazendo com que a situação não se repita e no sentido de pôr cobro à entrada de droga na ilha.

Em relação à droga apreendida avançou que vão seguir os procedimentos normais que o caso exige com a documentação e fazer a sua entrega ao Ministério Público.