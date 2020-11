Cerca de 500 gramas de cocaína apreendidos no aeroporto da Praia

A Polícia Judiciária (PJ) apreendeu 499,493 gramas de cocaína, em elevado grau de pureza, e deteve, em flagrante delito, um indivíduo do sexo masculino, de 31 anos, no momento em que tentava viajar para a ilha do Sal, a partir da Praia.

Segundo uma nota enviada hoje, pela PJ, a apreensão ocorreu esta segunda-feira 23, durante uma operação de controlo do tráfico de estupefacientes por via aérea, através da Secção Central de Investigação de Tráfico de Estupefacientes, (SCITE), Brigada Aeroportuária, no Aeroporto Internacional Nelson Mandela, na Praia. Na ocasião, foram apreendidas 499,493 gramas de cocaína, em elevado grau de pureza. Foi ainda detido, em flagrante delito, um indivíduo do sexo masculino, de 31 anos, de naturalidade Nigeriana e nacionalidade cabo-verdiana, no momento em que tentava viajar para a ilha do Sal, suspeito da prática de crime de Tráfico de Estupefacientes. O detido será presente, esta quarta-feira, 25, às autoridades judiciárias competentes, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medidas de coacção pessoal.

