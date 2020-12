​Operação “Natal e fim de ano em segurança” arranca em São Vicente

O Comando Regional da Polícia Nacional de São Vicente iniciou hoje a Operação “Natal e fim de ano em segurança”, nomeadamente através do reforço das acções de patrulhamento auto e apeado. Mais de 220 efectivos da PN estão envolvidos na operação, anunciou hoje o subintendente Albertino Cruz.

O plano operacional da força policial foi tornado público esta terça-feira, 15, durante uma conferência de imprensa. Entre as acções concretas no terreno Albertino Cruz destaca a intensificação do patrulhamento auto e apeado, fiscalização das leis de menores, da poluição sonora e do uso obrigatório de máscaras faceais em todos os espaços públicos, incluindo nas vias públicas.

“Iniciamos hoje com uma mega-operação Stop”, anuncia.

“Durante essa época há sempre uma ligeira tendência para ocorrência de alguns crimes, nomeadamente contra propriedade, com destaque para furto e roubo, aliado a uma tendência para o aumento da condução sob o efeito do álcool”, refere.

Para garantir uma quadra festiva segura, o Comando Regional da Polícia Nacional de São Vicente, através das suas unidades operacionais, materializa o plano “Natal e fim de ano em segurança”. O subintendente Albertino Cruz aponta que o objectivo é garantir “o sentimento inabalável de segurança” e tranquilidade durante e após o término do período festivo.

“Aumentar consideravelmente as operações de rusga, busca e fiscalizações visando a redução da criminalidade, assegurar o normal funcionamento das instituições público-privada, actuar proactivamente no combate aos actos ilícitos, identificar e desencorajar os indivíduos com comportamentos pouco abonatório, prevenir e combater as infrações fiscais e aduaneiras, manter o controlo das chegadas, permanência e largada de embarcações que aportam o Porto Grande, controlar e fiscalizar as entradas e saídas dos passageiros nos portos e aeroportos, reduzir a sinistralidade rodoviária com a realização de operações Stop, apoiar as autoridades de saúde nas actividades inerentes ao contexto que se vive, manter o controlo policial às actividades público-privadas e religiosas, garantindo a necessária segurança”, enumera.

Para a materialização do plano, a Polícia Nacional conta com a colaboração de instituições parceiras como a Inspecção-Geral das Actividades Económicas (IGAE), a Alfândega e as Forças Armadas.

A Operação “Natal e fim de ano em segurança” da PN, em São Vicente, começa hoje e termina no dia 5 de Janeiro de 2021.