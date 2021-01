​Polícia Nacional em São Vicente destaca tranquilidade e civismo na quadra festiva

A Polícia Nacional (PN), em São Vicente, recebeu 210 denúncias de cidadãos vítimas de crimes diversos, durante a quadra festiva. Os dados apontam para um aumento de ocorrências relativamente aos 163 registados no ano anterior, mas com menor gravidade, divulgou hoje a PN.

O balanço do Plano Operacional Natal/Fim de Ano, levado a cabo pelo Comando Regional da Polícia Nacional de São Vicente, foi apresentado em conferência de imprensa proferida pelo Subintendente Albertino Cruz, coordenador da operação.

“No ano passado tivemos 163 ocorrências. Este ano tivemos 210, mas são crimes de pouca gravidade”, refere.

No que diz respeito aos crimes contra pessoas, o responsável policial afirma que foram registadas 79 denúncias, sendo 41 autos de denúncia por ofensas à integridade física, 26 por ameaças e 6 por Violência Baseada no Género (VBG). No que tange aos crimes contra património, a Polícia Nacional recebeu 131 autos de denúncias com destaque para os crimes de furtos e roubos em residências, estabelecimentos comerciais e na via pública e em viaturas.

De acordo com os números apresentados por Albertino Cruz, o serviço de emergência (132) registou um total de 1254 solicitações que “foram prontamente atendidas e resolvidas” pelas equipas no terreno.

Durante a operação, que decorreu de 15 de Dezembro até às 8 horas do dia 5 de Janeiro, a PN anuncia a detenção de 78 indivíduos, dos quais 50 para efeitos de identificação e 28 para apresentação ao Ministério Público. Em causa, crimes como posse de armas brancas, posse de estupefacientes, ofensas à integridade física, roubo à pessoa na via pública, roubos em residências, brigas na via pública, condução de veículo sob o efeito de álcool e sem habilitação legal.

No domínio do trânsito foram registados 46 acidentes de viação que resultaram em 12 feridos ligeiros, 5 feridos com alguma gravidade e uma morte provocada pela queda de bicicleta. Os agentes da Polícia Nacional fiscalizaram 749 veículos, dos quais 35 foram apreendidos por infrações diversas e aplicadas 56 coimas no valor de 530 mil escudos.

“Foram ainda detidos seis indivíduos: quatro por condução sob o efeito de álcool e dois por condução sem habilitação legal”, aponta.

Durante o período, os efectivos fiscalizaram, aproximadamente 3500 pessoas por não uso de máscaras faciais na via pública, consumo de bebidas alcoólicas, aglomerações e distúrbios na via pública. Foram aplicadas 16 coimas no valor de 24 mil escudos.

“Pelos dados apresentados, consideramos que esta quadra festiva decorreu de forma tranquila, reinando o civismo e a colaboração da população, o que facilitou de certa forma o nosso trabalho. Os casos apresentados são rotineiros, sem algo de extraordinário que pudesse manchar o trabalho desenvolvido pelo Comando Regional de São Vicente”, conclui.

O Plano Operacional Natal/Fim de Ano envolveu os 220 efetivos do Comando Regional da Polícia Nacional de São Vicente, elementos das Forças Armadas e IGAE.