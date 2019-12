​Mais de 230 efectivos da PN garantem segurança nas festas em São Vicente

O Comando Regional da Polícia Nacional de São Vicente tem em curso, desde o dia 15 deste mês, a “Operação Natal e fim de ano em segurança”. O plano conta com o envolvimento de um total de 235 efetivos pertencentes a todas as unidades operacionais, anunciou ontem a PN.

Em conferência de imprensa proferida na tarde desta quarta-feira, em Mindelo, o Comandante do Destacamento do Corpo de Intervenção e Unidade de Piquete, Madelino Luz, apontou os objetivos do plano de acção para uma época que, segundo diz, exige a adopção de medidas especiais por parte da corporação policial.

“Aumentar consideravelmente as operações de rusgas, buscas e fiscalizações, visando a redução da criminalidade, incrementar a visibilidade policial nos locais com grande movimentação de pessoas e bens, controlar as zonas urbanas e identificar pessoas, tendo em vista a prevenção da criminalidade, reforçar a presença policial nas áreas e estabelecimentos de diversão nocturna com acções direccionadas para o controle de armas, poluição sonora, presença de menores, horário de funcionamento de acordo com o prescrito na lei”, aponta.

Durante a operação, a fiscalização do trânsito vai ser reforçada. Do mesmo modo, a Polícia Nacional promete um incremento da fiscalização nos hotéis e similares, intensificar as acções de prevenção e combate à fraude e evasão fiscal, maior controlo e fiscalização ao movimento de pessoas nos portos e aeroportos, bem como a regularidade das actividades marítimas.

“Tais objectivos serão alcançados mediante acções concretas que serão desenvolvidas através da adopção de escalas de serviço que permitam racionalizar os meios humanos à disposição das unidades que enformam o Comando Regional de São Vicente, de modo a ter sempre efectivo operacionalmente disponível para acudir a toda e qualquer solicitação em tempo oportuno”, realça.

Relativamente à ordem pública, Madelino Luz anuncia o patrulhamento auto, de bicicleta e apeado na cidade e nas localidades mais afastadas do centro. A fiscalização do trânsito rodoviário vai ser intensificada, para prevenir e evitar acidentes de viação, assim como o controlo da venda de brinquedos “susceptíveis de pôr em causa a segurança das crianças”.

A venda de bebidas espirituosas, tabaco e medicamentos também vai merecer uma atenção especial.

O responsável policial deixa algumas recomendações às pessoas, no sentido de garantir a sua própria segurança.

“Apelamos aos condutores para evitarem a condução sob efeito do álcool, o cumprimento das normas e regras de trânsito, não uso de telemóvel ao volante, o uso do cinto de segurança, entre outros. Aos comerciantes, por ser uma época de muita compra, gostaríamos de alertá-los no sentido de terem atenção no momento do encerramento dos seus estabelecimentos comerciais, evitem deixar grandes quantias de dinheiro nas caixas. À população em geral recomendamos que evitem circular com grandes quantias de dinheiro ou com objectos de valor, evitem circular em zonas mal iluminadas e pouco movimentadas”, recomenda.

A “Operação Natal e fim de ano em segurança” do Comando Regional da Polícia Nacional de São Vicente decorre até dia 5 de Janeiro.