​Polícia Nacional garante segurança durante período carnavalesco em São Vicente

O Comando Regional da Polícia Nacional de São Vicente tem em curso um plano operacional para garantir segurança durante o período do Carnaval. A operação teve início no dia 19 de Janeiro, com acompanhamento através da vigilância constante dos grupos dos mandingas, todos os domingos.

O plano foi dado a conhecer esta tarde, em conferência de imprensa, pelo Comandante do Destacamento do Corpo de Intervenção e Unidade de Piquete, Madelino Luz, que aponta as acções em execução.

“Apoiar e garantir a segurança dos grupos carnavalescos, dos ensaios e das pessoas que assistem, realizar operações stop visando a fiscalização dos documentos e condições dos veículos, a inibição da condução sob efeito de álcool, o que contribui para uma redução de ocorrências de trânsito, realização de rusgas policiais em espaços públicos e abertos ao público para identificação e revista de indivíduos suspeitos e apreensão de armas ou outros objectos que possam ser utilizados para cometimento de crimes”, aponta.

De acordo com o responsável policial, a operação visa garantir a segurança de todos os desfiles do Carnaval, inclusive na semana que antecede os desfiles oficiais. A ideia é garantia e intensificar acções preventivas e proactivas visando a redução de ocorrências criminais.

Madelino Luz explica que os objectivos serão alcançados com acções a nível da ordem pública e trânsito rodoviário.

“É nossa intenção, durante esse período, a realização de algumas operações de stop, rusgas policias visando evitar ocorrências nomeadamente acidentes de trânsito e a prevenção da criminalidade. A partir da semana que antecede o Carnaval até o dia da entrega dos prémios todos os desfiles terão cobertura policial”, garante.

Para além da segurança dos desfiles, a Polícia Nacional garante patrulhamentos constantes, sobretudo nos bairros periféricos, entre outros pontos sensíveis, para evitar o cometimento de crimes.

Na segunda-feira, no desfile do Grupo Samba Tropical, e durante os desfiles oficiais de terça-feira, 25, o plano da PN conta com o envolvimento de um total de 235 efectivos pertencentes a todas as unidades operacionais. O trabalho vai ser feito em conjunto com a Polícia Militar.

O plano termina no dia 1 de Março.