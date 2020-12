Beto Alves: Polícia Judiciária aponta para tentativa de suicídio

Autarca de Santa Catarina de Santiago foi encontrado na varanda de sua casa.

Beto Alves, presidente da Câmara Municipal de Santa Catarina de Santiago, foi encontrado, esta madrugada, baleado na varanda de sua casa.

Segundo as investigações preliminares feitas pela Polícia Judiciária "tudo aponta tratar-se de uma tentativa de suicídio". Na mesma nota a PJ refere igualmente que "as investigações procedem, para cabal esclarecimento do caso".

O autarca depois de ser encontrado foi transportado para o Hospital de Regional de Santiago Norte e, posteriormente, para o Hospital Agostinho Neto onde se encontra à espera de ser operado.

Numa nota de imprensa a Câmara Municipal de Santa Catarina explica que Beto Alves foi encontrado baleado, ao início da madrugada, em sua casa em Assomada.

Eurico Moura, o Presidente da Assembleia Municipal de Santa Catarina, afirmou, em declarações à Rádio de Cabo Verde, que a situação de Beto Alves "é muito complicada".

Segundo foi possível apurar Beto Alves, depois de ter dado entrada no Hospital Agostinho Neto, foi, cerca da 10 da manhã, transportado de ambulância para uma clínica privada nas imediações do hospital para a realização de um TAC tendo já regressado às instalações do Hospital Agostinho Neto. A equipa médica do Hospital Agostinho Neto encontra-se reunida a analisar o estado de saúde do presidente da câmara de Santa Catarina de Santiago.

É esperado um pronunciamento público da Direcção Clínica do Hospital Agostinho Neto durante o dia de hoje.