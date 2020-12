19 casos de COVID-19 em todo o país

Além dos 19 casos foram registadas 55 altas médicas. Praia, com 52 casos, é, uma vez mais, o principal foco de infecção.

Praia com três casos, Porto Novo com seis e Sâo Vicente com 10 casos são os três únicos municípios onde foram registadas novas infecções.

No que respeita a altas médicas, as autoridades de saúde registaram 55 recuperações nos concelhos de Praia (1), Santa Cruz (1), São Filipe (14), Mosteiros (5), Santa Catarina de Fogo (4), Ribeira Grande de Santo Antão (3), Porto Novo (12) e São Vicente (15).

Com esta actualização Cabo Verde passa a contar com 208 casos activos, 11362 casos recuperados, 112 óbitos por Covid-19, 3 óbitos por outras causas, e 2 transferidos, perfazendo um total de 11688 casos positivos acumulados.