COVID-19: 41 casos novos, 34 recuperados

Praia e São Vicente continuam a ser os principais focos da doença no país.

Segundo o Boletim Epidemiológico, emitido este domingo pelas autoridades de saúde, há a registar 41 casos positivos de COVID-19 no país.

Praia com 11 casos e São Vicente com 18 registados hoje, continuam a ser as localidades com maior número de casos activos (Praia com 192 e São Vicente com 68).

Os restantes casos foram detectados em São Domingos (4), Santa Catarina (1), São Miguel (1), Santa Cruz (1), São Filipe (3), Paul (1), Porto Novo (1) e São Vicente (18).

Há ainda 34 recuperados a registar (São Miguel 3, São Filipe 2, Santa Catarina do Fogo 11, São Vicente 15 e Tarrafal de São Nicolau 3).

Desde Março de 2020, quando foram detectados os primeiros casos na Boa Vista, Cabo Verde já registou 14741 casos positivos de COVID-19 dos quais 14198 já foram registados como casos recuperados. Houve também 139 óbitos e 3 óbitos por outras causas.