COVID-19: Praia com mais de metade dos casos registados hoje

Nos últimos três dias a Praia registou 183 novos casos de COVID-19.

Hoje a Praia registou mais de metade dos casos novos de COVID-19 registados no país. Em 107 casos encontrados a Praia contou 67.

Os restantes casos foram encontrados em Santa Catarina (3), São Miguel (1), Paul (1), São Vicente (4), Ribeira Brava (8), Tarrafal de São Nicolau (1) e Boa Vista (6).

Também em crescimento têm estado os casos no Sal. Hoje a principal ilha turística do país, que recentemente retomou os vôos turisticos vindos do estrangeiro, registou 19 casos novos. Nos últimos três dias surgiram naquela ilha 87 novos casos de COVID-19.

Hoje foram analisadas 893 amostras. 183 deram positivo.

Há, actualmente, 790 casos positivos em todo o país. Os dois principais focos de infecção são a Praia que tem 438 casos activos e o Sal que conta com 186.

O Boletim Epidemiológico de hoje dá ainda conta de 39 pessoas recuperadas (Praia 11, Santa Catarina 2, Tarrafal 1, Santa Catarina do Fogo 1, São Vicente 10, Sal 6, Ribeira Brava 6, e Boa Vista 2).

O mesmo boletim dá ainda conta de 16050 casos recuperados, 165 óbitos, 5 óbitos por outras causas e 8 transferidos, perfazendo um total de 17018 casos positivos acumulados.