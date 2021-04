COVID-19: País com quase 20 mil casos acumulados. Praia chega aos 900 casos activos

Dos 1902 casos activos existentes actualmente no país 900 estão na Praia. Há mais um óbito a registar, desta feita em São Vicente.

Segundo o Boletim Epidemiológico, emitido pelo Ministério da Saúde, a Praia contabilizou hoje mais 87 casos positivos de COVID-19 o que faz elevar o número de casos activos na capital para 900. Em São Vicente foi registado mais um óbito num dia em que se encontraram 32 casos naquela ilha.

Os restantes casos foram encontrados no Sal (20), Santo Antão (10, nove em Ribeira Grande e um em Porto Grande) e no Fogo foram encontrados mais três casos de infecção, todos em São Filipe. Na Boa Vista foram contabilizados mais 11 casos e no Maio cinco.

Em Santiago, além dos casos da Praia, foram registadas infecções em São Domingos (1), Santa Catarina (13), Tarrafal (1) e Santa Cruz (3).

Com esta actualização Cabo Verde passa a contar com 19.975 casos acumulados dos quais 17.870 já foram dados como recuperados. Há ainda 189 óbitos e oito pacientes foram transferidos.