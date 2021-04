Casos vão continuar a aumentar, diz o Director Nacional de Saúde

Jorge Barreto, Director Nacional de Saúde, afastou hoje a hipótese que Cabo Verde esteja a entrar numa fase de estabilização do número de casos de COVID-19. Abril é o pior mês desde que, em Março do ano passado, foi diagnosticado o primeiro caso da doença no país.

Questionado sobre se os casos já dão sinais de estar a estabilizar o Director Nacional de Saúde afastou essa possibilidade. "Segundo os dados que temos ainda estamos na curva ascendente. Ainda não há sinais de alguma estabilização, pelo menos nestes dias ainda não conseguimos vislumbrar isso. Tudo é uma conjugação de factores. Embora estejamos a ser bastante repetitivos, infelizmente, não há outra forma de o dizer. Temos de seguir as medidas de prevenção, evitando as situações de risco. As instituições têm de fazer o seu trabalho da melhor forma possível e conjugando com outros factores poderemos ter alguma estabilização, ou até mesmo melhoria. Mas ainda não conseguimos ver isso, talvez daqui por 15 dias quando fizermos uma reavaliação para ver se há essa possibilidade". Segundo o Director Nacional de Saúde foram hoje diagnosticados 237 novos casos de COVID-19 e 5 pessoas morreram por complicações associadas à doença. Os óbitos foram declarados na Praia (3), São Lourenço dos Órgãos (1) e São Vicente (1). Os casos foram encontrados na Praia (59), Ribeira Grande de Santiago (3), São Domingos (3), Santa Catarina (11), São Salvador do Mundo (4), São Miguel (1), Santa Cruz (7) e São Lourenço dos Órgãos (5). No Fogo foi registado um caso em cada um dos concelhos da ilha. Em Santo Antão foram encontrados casos na Ribeira Grande (8), Paul (1) e Porto Grande (1). Em São Vicente foram encontrados 74 casos novos e no Sal foram diagnosticados cinco. A Boa Vista registou 36, Tarrafal de São Nicolau teve 11 e Maio cinco. A taxa de incidência a nível nacional é de 592 casos por 100 mil habitantes e a taxa de positividade foi hoje de 20,4%.

