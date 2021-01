COVID-19: Praia volta a ser principal foco de infecção do país

Dos 32 casos de COVID-19 registados hoje, 20 foram detectados na Praia

Além destes 20 casos, que voltam a fazer a Praia o principal foco de infecção em Cabo Verde com 61 dos 188 casos activos no país, as restantes infecções foram encontradas em São Salvador do Mundo (1), São Lourenço dos Órgãos (1), São Filipe (3), Mosteiros (4), Santa Catarina do Fogo (1) e São Vicente (2).

Além destes 32 casos novos as autoridades de saúde registaram mais 10 recuperações (2 na Praia e 8 em São Vicente).

Com esta actualização o país passa a contabilizar 188 casos activos, 11566 casos recuperados, 113 óbitos por Covid- 19, 3 óbitos por outras causas, e 2 transferidos, perfazendo um total de 11872 casos positivos acumulados.