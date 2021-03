COVID-19: Um morto e 66 casos novos

Boletim Epidemiológico de hoje dá conta de um morto e mais 66 casos novos de COVID-19.

Cabo Verde tem agora 488 casos activos de COVID-19, menos 12 casos do que ontem.

No Boletim Epidemiológico de hoje além do óbito registado no Tarrafal de Santiago, são relatados casos na Praia (20), São Domingos (1), Santa Catarina (4), Tarrafal de Santiago (1), São Filipe (4), Santa Catarina do Fogo (1), Ribeira Grande de Santo Antão (8), São Vicente (7), Sal (9), Ribeira Brava (9) e Boa Vista (2).

Há igualmente 77 recuperados (Praia 27, Ribeira Grande de Santiago 19, Santa Catarina 1, São Miguel 3, São Vicente 18 e Ribeira Brava São Nicolau 9).

Com esta actualização Cabo Verde passa a contabilizar 488 casos ativos, 15.236 casos recuperados, 155 óbitos, 5 óbitos por outras causas e 8 transferidos, perfazendo um total de 15.892 casos positivos acumulados.