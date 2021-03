51 novos casos de COVID-19 registados este domingo

Nas últimas 24h foram diagnosticados mais 51 casos de COVID-19 no país. Mais uma vez Praia (25) e Sal (20) são os concelhos com maior número de novas infecções. O boletim epidemiológico assinala ainda 20 casos recuperados e contabiliza um total de 567 casos activos no país.

Este domingo, num total de 76 amostras testadas, surgiram 51 casos positivos, os quais foram registados ,na Praia e Sal, como referido e também em Santa Catarina (02), São Filipe (02),São Vicente (01), Ribeira Brava (01). O boletim epidemiológico deste domingo dá ainda conta de 20 pessoas dadas como recuperadas (Praia 1, São Salvador do Mundo 1, São Filipe 6, São Vicente 3, Sal 5 e Boa Vista 4). Segundo os dados do Ministério da Saúde, Cabo Verde contabiliza agora 15.752 casos recuperados, 567 casos activos, 159 óbitos, cinco por outras causas, e oito doentes transferidos.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.