COVID-19: Praia teve, hoje, 124 dos 255 casos registados no país

Quase metade dos casos de COVID-19 anunciados pelas autoridade de saúde foram registados na Praia. A capital já ultrapassou os 800 casos activos.

De segunda-feira até hoje a Praia registou 331 casos positivos de COVID-19. Hoje foram 124.

Com 633 analises feitas e 124 casos positivos, a capital a taxa de positividade é, hoje, de 19,6%. A nível nacional foram analisadas 1490 amostras o que se traduz numa taxa de positividade de 17,1%.

Além da Praia foram registados casos em Ribeira Grande de Santiago (5), São Domingos (4), Santa Catarina (6), São Salvador do Mundo e Santa Cruz tiveram um caso cada.

Em Santo Antão foram encontrados 12 casos. Ribeira Grande teve oito casos, Porto Novo registou dois e Paul outros dois.

Em São Vicente foram encontrados 32 novas infecções e no Sal foram registadas 51.

Já em Sã Nicolau, cuja situação sanitária tem preocupado as autoridades, foram encontrados 10 novos casos: sete no Tarrafal de São Nicolau e três na Ribeira Brava. No Boa Vista foram registados mais nove casos.

Com esta actualizaçã Cabo Verde passa a contar com 1776 casos activos de COVID-19. Estão, até agora, contabilizados 19.780 casos positivos dos quais 17.802 foram dados como recuperados. Foram declarados 188 óbitos por causa da COVID-19 e oito pacientes foram transferidos para o exterior.