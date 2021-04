COVID-19: Cabo Verde teve mais de mil casos novos em três dias

Dois óbitos foram registados no Tarrafal de Santiago e no Sal. Com os 284 casos de hoje Cabo Verde registou mais de 1000 casos nos últimos três dias e ultrapassa os 200 mortos.

Cabo Verde registou hoje 284 novos casos de COVID-19 que, juntando-se aos 321 casos de ontem e aos 398 de quarta-feira, fazem com que o país ultrapasse os 1000 casos em apenas três dias. A Praia registou 92 casos e tem agora 1267 casos activos. Nos outros concelhos de Santiago a Ribeira Grande contabilizou 14 novas infecções, São Domingos 6, Santa Catarina 8, São Salvador do Mundo teve um caso. Tarrafal de Santiago registou quatro casos e um óbito, Santa Cruz teve dois casos novos tal como São Lourenço dos Órgãos. No Fogo foram registados casos em São Filipe (3) e Mosteiros (1). Em Santo Antão foram registados 20 casos no concelho de Ribeira Grande, nove casos no Porto Novo e cinco no Paul. São Vicente teve 43 casos, no Sal foram encontrados 28 casos e registou-se um óbito. Em São Nicolau foram encontrados casos no Tarrafal (21) e na Ribeira Brava (1). A Boa Vista teve 14 casos e o Maio registou 10 novas infecções. O país passa a contabilizar 2610 casos activos, 18959 casos recuperados, 201 óbitos, 6 óbitos por outras causas e 8 transferidos, perfazendo um total de 21784 casos positivos acumulados

