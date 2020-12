Morreu Beto Alves

Óbito foi confirmado, pelo director clínico do Hospital Agostinho Neto, à TCV.

Numa curta declaração feita à televisão pública Victor Costa confirmou a morte de Beto Alves.

O autarca de Santa Catarina, que tinha renovado o seu mandato nas eleições de 25 de Outubro, foi encontrado, esta terça-feira, baleado na varanda de sua casa.

Transportado para o Hospital Regional de Santiago Norte onde recebeu a primeira assistência médica, Beto Alves viria depois a ser transferido, devido à gravidade dos ferimentos, para o Hospital Agostinho Neto, na Praia.

De recordar que a Polícia Judiciária, chamada ao local para investigar o incidente revelou que feitas "s diligências preliminares e recolhidas informações no local, a Polícia Judiciária comunica que tudo aponta tratar-se de uma tentativa de suicídio. No entanto, as investigações procedem, para cabal esclarecimento do caso”, avançou aquela força policial em comunicado.

Beto Alves tinha 44 anos.