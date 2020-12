José Alves Fernandes deixa um legado que orgulha Santa Catarina – Primeiro-ministro

O Primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, afirmou hoje que o presidente da Câmara Municipal de Santa Catarina, José Alves Fernandes, falecido na quinta-feira, deixa um legado que orgulha este município do interior de Santiago.

“Beto Alves foi um bom presidente de câmara municipal, dedicado, empenhado e comprometido com o desenvolvimento do seu concelho, Santa Catarina, a terra que o viu nascer, crescer e partir. [Beto Alves] fez um bom trabalho meritório e deixa um legado que orgulha Santa Catarina”, destacou o Chefe do Governo.

Ulisses Correia e Silva que falava na cerimónia de homenagem ao José Alves Fernandes, que contou com a presença de centenas de pessoas na Praça Central da Cidade de Assomada, não tem dúvida que Beto Alves, como era também conhecido o malogrado, vai ser lembrado como “um bom presidente, bom amigo, e um bom patriota”.

“Parte um homem e um homem de Santa Catarina, fica o Beto Alves para sempre”, sublinhou, mostrando-se confiante que Santa Catarina saberá homenagear este seu “ilustre filho” num momento próprio e apropriado.

Dirigindo-se à esposa Maria de Jesus, e às duas filhas mais velhas, Mónica e Nádia, aos pais e aos irmãos, “neste momento muito difícil”, Ulisses Correia e Silva endereçou em nome pessoal e do Governo de Cabo Verde “os sentidos pêsames”, afirmando que “não há palavras que superam a dor de uma perda prematura, de alguém que amamos, estimamos e que parte”.

Após o velório nos Paços do Concelho e cerimónia de homenagem, na Praça Central, que também contou com as intervenções dos presidentes da câmara e assembleia municipal, Jassira Monteiro e Eurico da Moura, seguiu-se a cerimónia religiosa, na Igreja de Nossa Senhora de Fátima e para a casa do malogrado.

Pelas 12:30, o féretro seguiu em romagem para o cemitério de Nhagar, Assomada.

A Câmara de Santa Catarina decretou três dias de luto municipal, em “homenagem e memória” do presidente José Alves Fernandes, iniciado na sexta-feira.

Além do primeiro-ministro, participam nas cerimónias fúnebres o Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, vários outros membros do Governo, autarcas da ilha de Santiago e o presidente da Câmara Municipal de Santa Catarina do Fogo, Alberto Nunes, deputados nacionais, a presidente do PAICV, Janira Hopffer Almada, e vários outros políticos.

Nascido na localidade dos Engenhos, Santa Catarina, Beto Alves, de 44 anos de idade, residia em Achada Riba, Cidade de Assomada e antes de entrar nas lides políticas era professor e formador.

Licenciado em Ciência Política (ramo de Estado e Administração Pública) pela Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias de Lisboa, com pós-graduação em Direito das Autarquias Locais, foi director de Saneamento e Fiscalização, bem como director do Ambiente e Saneamento, durante o mandato de Francisco Tavares de 2008 -2012.

De 2012 a 2016 exerceu as funções de vereador do Pelouro da Água, Energia, Ambiente, Saneamento e Protecção Civil, acumulando ainda as funções de presidente do conselho de administração do extinto Serviço Autónomo de Água e Saneamento de Santa Catarina (SAAS).

Em 2016 foi eleito presidente da Câmara Municipal de Santa Catarina, tendo renovado o mandato nas últimas eleições de 25 de Outubro pelas listas do Movimento para a Democracia (MpD).