Portugal disponibiliza a Cabo Verde apoios num valor de 75 mil euros

Cabo Verde e Portugal formalizaram um Acordo de Apoio Extraordinário, num montante de 75 mil euros, para a disponibilização de equipamento de protecção individual (EPI), equipamentos para testes PCR, no âmbito da pandemia COVID-19.

A informação foi hoje avançada pelo Instituto da Cooperação e da Língua I.P., através de uma nota de imprensa.

O acordo foi formalizado através do Instituto da Cooperação e da Língua I.P. e da Direcção Nacional de Saúde nacional, ao qual foi alocado o montante de 75 mil euros, que permitirá a disponibilização de equipamento de EPI, equipamentos para testes PCR, designadamente zaragatoas e outros produtos.

Este apoio, segundo a mesma fonte, enquadra-se no Plano de Acção na Resposta Sanitária à Pandemia COVID-19 entre Portugal e os PALOP e Timor-Leste, cuja estruturação teve em linha de conta o contexto de pandemia mundial.

“O apoio agora consagrado visa promover a capacidade de resposta de Cabo Verde em duas vertentes distintas: na protecção dos que diariamente lidam com a pandemia nas estruturas de saúde, designadamente médicos e enfermeiros, assim como no plano de testagem, nomeadamente com a aquisição de testes antigénios”, lê-se.