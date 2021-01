Prisão Preventiva para suspeito de homicídio em São Vicente

​A Polícia Judiciária deteve, sábado, em São Vicente, fora de flagrante delito, um homem de 52 anos, suspeito da autoria material de um crime de homicídio consumado.

O mesmo individuo, que reside na localidade de Espia, em São Vicente, é ainda suspeito de co-autoria na prática de um crime de homicídio tentado, ambos ocorridos no passado dia 22 de Dezembro de 2020.

No caso do homicídio consumado, o corpo viria a ser encontrado carbonizado dentro de um tanque na zona de Pé de Verde, em São Vicente.

A Polícia Judiciária suspeita ainda que a vítima do homicídio consumado seria o segundo co-autor do crime de homicídio tentado, juntamente com o ora detido, tendo, alegadamente, efectuado um disparo contra uma mulher numa oficina de alumínio, na localidade do Madeiralzinho.

De acordo com a PJ, o detido foi presente hoje ao Tribunal da Comarca de São Vicente, que lhe aplicou prisão preventiva como medida de coação.