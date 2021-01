SINAPOL reivindica implementação "urgente" da carga horária na Polícia Nacional

Urge implementar, em termos legais, a nível nacional, a carga horária da Polícia Nacional. A afirmação é do presidente do Sindicato Nacional da Polícia Nacional (SINAPOL), esta manhã, em conferência de imprensa, proferida no dia em que o SINAPOL, comemora 5 anos.

José Barbosa, presidente do SINAPOL, diz que este é um desafio delicado, na medida que pressupõe fortes investimentos em recursos humanos. "Neste particular a nossa meta é de facto a legalidade, de modo que a gestão de recursos humanos se faça de forma eficaz e eficiente. Na verdade urge implementar a nível nacional a carga horária em termos legais. É um desafio delicado na medida em que propõe fortes investimentos em recursos humanos necessários, importantes e urgentes. De igual modo é necessário respeitar a mobilidade, o regresso do pessoal transferido, implementar o direito de subsídio de condição Policial a Guarda Fiscal, rever os emolumentos da Policia Marítima, dinamizar inspecções às viaturas policiais, reforçar a higiene e saúde e segurança no trabalho e, finalmente, regularizar os restantes pendentes", explica José Barbosa faz um balanço positivo da actuação da SINAPOL, destacando a reclamação junto do governo por mais meios humanos e materiais, onde obteve resultados. "Melhorando parcialmente e significativamente o aspecto de toda a operacionalidade da Polícia, o SINAPOL reclamou centenas de progressões e promoções com sucesso contrariando exemplarmente o estado de vergonhoso e lastimável em que se encontrava a Polícia Nacional neste capitulo. Reclamamos um estatuto remuneratório próprio para a Polícia Nacional com sucesso, pois convém lembrar que a governação anterior criou a Policia Nacional, no entanto, ignorou por dez anos o seu estatuto remuneratório inviabilizando assim a dignidade salarial durante 15 anos", avança. O Sindicato Nacional da Polícia Nacional comemora 5 anos desde a sua criação e, para assinalar a data, realiza um - debate sobre o “Estado laboral das Forças de Segurança Interna”.

