Governo assina acordo do projecto “Assistência Técnica em Apoio aos Sistemas de Produção Agrícola para Aumentar a Segurança Alimentar e Nutricional em Cabo Verde”

O Governo assinou hoje um acordo tripartido no âmbito do Programa FAO-China (CSS) e do Acordo Geral sobre o Fundo Fiduciário FAO-China CSS entre a China e a FAO, do projecto “Assistência Técnica em Apoio aos Sistemas de Produção Agrícola para Aumentar a Segurança Alimentar e Nutricional em Cabo Verde”. O projecto será implementado nas ilhas de Santo Antão e Santiago durante três anos e visa beneficiar 4500 agricultores, homens e mulheres, 100 investigadores e estudantes, criadores e técnicos.

Segundo o ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva, apesar do enfoque nas ilhas de Santo Antão e Santiago, os resultados vão servir todo o país em matéria de agricultura.

Conforme explicou é um projecto de assistência técnica para a melhoria das boas práticas e de conhecimentos técnicos em vários domínios.

Por conseguinte, prosseguiu, vai-se trabalhar com os técnicos e estruturas técnicas do Instituto Nacional de Investigação e Desenvolvimento Agrário (INIDA), da Direcção Geral da Agriculta, Silvicultura e Pecuária, das delegações do Ministério de Agricultura e Ambiente.

“Mas, também, vamos realizar um estudo no domínio da algologia que vai permitir, de facto, também traçarmos os melhores caminhos para a produção de algas marinhas e com isto assegurar o auto-emprego, sobretudo de mulheres chefes de famílias que andam a trabalhar no domínio de extracção de areia. São actividades que têm a sua implicação directa no terreno e que vão trazer também resultados concretos no terreno tanto na ilha de Santiago, como em Santo Antão. Em Santo Antão, o enfoque vai ser sobretudo a temática do controlo da praga dos mil pés”, explanou.

Gilberto Silva avançou ainda que o governo vai, ao nível do Ministério da Economia Marítima, trabalhar no aproveitamento das algas.

“O que nós trouxemos aqui a mais é a possibilidade da partilha do conhecimento entre a China, que é um grande produtor de algas e tem a tradição do consumo das algas, que são um excelente complemento nutricional, e nós precisamos disso para o reforço da segurança nutricional em Cabo Verde”, acrescentou.

O governante disse ainda que espera resultados concretos em três anos, mas, “acima de tudo” no traçar do caminho para o desenvolvimento deste subsector que “apesar de importante”, é preciso introduzir no contexto do desenvolvimento agrário em Cabo Verde.

O montante estimado para a implementação deste projecto é de quase 1,5 milhões de dólares americanos, financiados pelo Governo da China, sendo a execução e gestão a cargo da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura.