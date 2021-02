Governo dá aval à AdS para empréstimo de 110 mil contos

O Governo avalizou, através da Direcção-Geral do Tesouro, a Águas de Santiago(AdS) a contrair um empréstimo junto do Banco Cabo-verdiano de Negócios (BCN) no valor de 110 milhões de escudos, segundo uma resolução publicada esta quinta-feira no Boletim Oficial.

Conforme o documento, o aval tem data de vencimento de 10 meses, em conformidade com a maturidade do financiamento. No Boletim Oficial, o governo informa que o empréstimo será destinado à execução do orçamento do investimento na rede de distribuição, ligação domiciliária, na Cidadela, cidade da Praia, na prossecução dos seus objectivos de melhorar o acesso e acessibilidade para todos em Santiago. O executivo afirma que a empresa tem vindo a cumprir a sua missão, contudo, reconhece que a ausência de investimentos para fazer face ao actual estado de degradação de grande parte das infra-estruturas, que tem contribuído para um volume de perdas físicas de água, assim como perdas comerciais em ramais, contadores e nas ligações ilegais pode inviabilizar a sustentabilidade económica e financeira do sector em Santiago. Segundo o Governo, esta medida enquadra-se no objectivo de, até 2021, aumentar para 100% o acesso e a acessibilidade aos serviços de água de boa qualidade e para 61% o acesso e a acessibilidade aos serviços de saneamento.

