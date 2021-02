​Nova leva do programa emergencial de formação e capacitação de profissionais do turismo arranca em Março

O Governo, através do Ministério do Turismo e Transportes, tem em execução o programa emergencial de formação e capacitação reforçado que vai atingir cerca de 5.000 profissionais do turismo, a nível nacional. A nova leva para esta formação começa a 1 de Março, anunciou hoje o Governo.

Em nota de imprensa, o executivo esclarece que o programa, “sem custos para os formandos”, visa mitigar os efeitos da pandemia da COVID-19 na economia, promoção do autoemprego e sustentabilidade do setor do turismo. Abrange famílias profissionais da hotelaria, restauração e turismo, nomeadamente, pastelaria e panificação, guias de turismo, atendimento e comunicação e ainda o empreendedorismo e técnicas de vendas.

“Para além da formação e capacitação técnica nos setores referidos, nota-se que os formandos terão ainda oportunidade de desenvolver e elevar as suas capacidades e competências em empreendedorismo e técnica de vendas, visando a gestão dos próprios negócios e o autoemprego, segurança sanitária e usufruirão de uma bolsa de estudo durante a formação”, lê-se.

O Programa emergencial, que abarca todas as ilhas do País, é executado pelo Ministério do Turismo e Transportes em parceria com Escola de Hotelaria e Turismo de Cabo Verde (EHTCV), o Instituto de Emprego e formação Profissional (IEFP), a Pró-Empresa, a Direção Geral do Emprego, Formação Profissional e Estágios Profissionais e a SDTIBM, em estreita colaboração e articulação com as câmaras municipais de cada ilha e/ou município onde residem os candidatos à formação.

“Esta é mais uma aposta do Governo, através do Ministério do Turismo e Transportes, na capacitação do setor do turismo, desta vez, elevando a competitividade de cerca de 5.000 profissionais do setor com uma formação técnica, incluindo aquisição de novas competências que permitam enfrentar o presente e preparar o futuro, estruturando os seus negócios com novas propostas de valor, mais sustentáveis e capazes de responder às atuais e novas exigências da indústria turística”, acrescenta.

O Programa, criado pelo executivo para fazer face a situação de desemprego temporário e emprego precário dos profissionais do setor turístico, com especial incidência para as ilhas do Sal e a Boa Vista, bem como as ilhas e municípios donde são oriundos muitos dos profissionais do turismo que trabalhavam nessas duas ilhas.

As inscrições para os candidatos participarem no programa, estão a ser feitas junto das câmaras municipais de cada ilha, sendo que as formações serão ministradas nas instalações da EHTCV, do IEFP e outras instituições apropriadas em várias ilhas ou municípios.