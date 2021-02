​Prisão preventiva para suspeito de matar jovem no Fogo

O Tribunal Da Comarca de São Filipe, no Fogo, aplicou prisão preventiva ao indivíduo suspeito do homicídio da jovem de 20 anos, cujo corpo foi encontrado quinta-feira, 25, enterrado após 18 dias do desaparecimento na localidade de Cural Grande, confirmou hoje a PJ.

Em nota de imprensa, a Polícia Judiciária (PJ) refere que diligências efectuadas no terreno revelaram tratar-se de um caso de homicídio e ocultação de cadáver, tendo por suspeito o ex-companheiro e pai do filho da vítima, um indivíduo de 42 anos, residente no mesmo local. Segundo as autoridades, o indivíduo terá confessado o crime e foi o próprio a mostrar às autoridades o local onde tinha enterrado o corpo da vítima. A jovem deixou uma criança de um ano e três meses de idade. O indivíduo, detido esta quinta-feira, 25, foi presente, no tempo legal, ao Tribunal da Comarca de São Filipe, que lhe aplicou como medida de coacção Prisão Preventiva.

