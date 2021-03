Núcleo Associação Cabo-Verdiana de Luta Contra o Cancro criado na ilha do Maio

Associação Cabo-Verdiana de Luta Contra o Cancro quer criar um núcleo da associação na ilha do Maio.

A presidente da Associação Cabo-Verdiana de Luta Contra o Cancro, Cornélia Pereira, disse esta manhã, em conferência de imprensa, que o núcleo será constituído por uma equipa pluridisciplinar "que engloba as estruturas de saúde, a igreja, professores, forças vivas do Maio, precisamente para nos ajudar neste trabalho. É uma montagem que vem sendo feita desde há dois anos, e chegou o ponto culminar de oficializar este núcleo no Maio para nos ajudar nesta luta contra o cancro ”, explica.

Durante Março, Mês da Mulher, as actividades da Associação Cabo-Verdiana de Luta Contra o Cancro, irão centrar-se na ilha do Maio, onde pretendem fazer o rastreio de cancro, tanto nas mulheres como nos homens, conforme Cornélia Pereira.

“Pretendemos estar nas localidades mais encravadas, desde o interior da ilha Pedro Vaz, Barreiros, Morrinho, Morro, Calheta, Vila propriamente dita, precisamente para tentarmos fazer o rastreios de colo uterino e mama, é o mês mais incisivo este mês de Março. Mas tendo em conta que somos ilhas aproveitando a deslocação fazemos próstata também aos homens. A nossa previsão é rastrear duzentas mulheres da vertente colo uterino, duzentas mulheres na vertente da mama, e a volta de setenta homens na vertente de próstata ”, avança.

Durante as actividades da Associação Cabo-Verdiana de Luta Contra o Cancro, em comemoração ao Mês de Março, será feita a distribuição de kits de higiene aos doentes oncológicos evacuados de outras ilhas e também os doentes do interior de Santiago.