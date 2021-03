COVID-19: São Miguel registou quatro óbitos em três dias

Desde o dia 2 de Março que o concelho de São Miguel tem registado óbitos relacionados com a COVID-19.

Cabo Verde registou, desde o início de Março, 221 casos positivos de COVID-19, 145 recuperados e 5 óbitos.

Os dados referem-se ao período entre 1 e 4 deste mês e mostram uma ligeira descida tanto no número de casos novos e recuperados quando comparado com os últimos quatro dias de Fevereiro em que se registaram 239 casos novos e 176 recuperados.

No entanto, no período inicial de Março, há a destacar os cinco óbitos registados no país sendo que quatro deles foram registados em São Miguel.

Contactada pelo Expresso das Ilhas a delegada de Saúde daquele concelho do interior de Santiago, Ludmila Miranda, explicou que as vítimas tinham “co-morbilidades associadas” e que se tratava de “pessoas com idade avançada entre os 85 e os 90 anos”. Além destes casos a delegada de saúde disse ainda que outra das vítimas mortais “é uma pessoa de 30 anos, com síndroma de Down e outras doenças associadas”.

Cabo Verde, segundo o último boletim Epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde contabiliza 497 casos activos, 14.959 casos recuperados, 152 óbitos, 5 óbitos por outras causas e 8 transferidos, perfazendo um total de 15621 casos positivos acumulados.