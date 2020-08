Presidente da República estará de visita ao concelho de São Miguel

O Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca desloca-se, na segunda-feira, 03, ao concelho de São Miguel, para uma visita e tomar pulso da situação do combate à COVID - 19 e os efeitos da seca naquele município.

O objectivos dessa visita, segundo uma nota da presidência é tomar pulso da autarquia na sua luta contra a COVID-19, e inteirar-se do Plano Municipal de Redução dos efeitos da seca, bem como conhecer o plano de acção para um cenário de prolongamento desta, de modo a reduzir os seus efeitos, agravados pela crise socioeconómica causada pela pandemia.

O Chefe do Estado será recebido nos Paços do Concelho, pelo Presidente da Câmara Municipal, Herménio Fernandes e de seguida visitará o centro de Saúde e a Sede da Protecção Civil.

Ainda no mesmo dia, o Presidente da República estará num encontro com representantes de instituições envolvidas no combate à pandemia, tendo por objectivo ouvir e prestigiar as instituições que se têm destacado na luta contra o coronavírus.

Nessa visita, o Presidente da República estará acompanhado do Ministro da Saúde e da Segurança Social, Arlindo do Rosário.

De sublinhar que o município de São Miguel regista até este momento 40 casos acumulados de COVID-19, 17 recuperados e 43 casos activos.