Presidente da República preocupado com o aumento de casos de COVID-19

O Presidente da República está preocupado com o aumento do número de casos de COVID-19 nos últimos dias em Cabo Verde. Jorge Carlos Fonseca, que recebeu hoje em audiência o ministro da saúde, diz que trocou impressões com Arlindo do Rosário, sobre a possibilidade de passar do estado de contingência para calamidade.

Em declarações aos jornalistas, o chefe de Estado lembra que os casos têm aumentado particularmente na Praia e nas ilhas do Sal e Boa Vista. Pondera-se, "no caso da Praia e outros locais onde o número de casos tem aumentado, alterar o estado de prevenção vigente, nomeadamente passar do estado de contingência para calamidade" ou, mantendo o estado actual, ver as "medidas que são legalmente possíveis de tomar" devem ser adoptadas, avança Jorge Carlos Fonseca defende o aumento da fiscalização no que diz respeito ao combate à COVID-19, e entende que, caso continue a haver incumprimento e aumento de casos de infecção pelo novo coronavírus, se proceda à alteração das medidas, e adoptando, pois, medidas mais fortes. "É reforçar a fiscalização, se houver necessidade de maior presença das autoridades no terreno, deve-se aumentar essa presença, mas eu, como presidente da República, manifestei as minhas preocupações ao senhor ministro da Saúde". No decorrer da tarde de hoje o Gabinete de Crise estará reunido e o chefe de Estado diz esperar que da reunião saia "uma avaliação precisa e concreta" da situação. "Não queremos fazer um discurso de alarmismo, não se justifica, mas devemos estar atentos, preocupados, de forma que possamos ter a situação sob controle", explica. As autoridades sanitárias diagnosticaram esta quarta-feira mais 191 infectados pelo novo coronavírus, um recorde diário, elevando para 17.470 o total de casos desde o início da pandemia. Só no concelho da Praia foram confirmados mais 125 infetados, contando a capital agora com 543 casos activos. O registo de 191 novos casos em todo o arquipélago é o maior desde o início da pandemia em Cabo Verde, muita acima do máximo anterior de 159 casos, em 11 de Outubro de 2020.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.