COVID-19: Cabo Verde com dois óbitos no fim de semana

Uma idosa de 84 anos e um rapaz de 18 faleceram este fim-de-semana vítimas de COVID-19.

Segundo as informações avançadas ao Expresso das Ilhas pelo Ministério da Saúde os dois óbitos aconteceram na sexta-feira e no domingo, fazendo aumentar o total de óbitos no país para 25.

Desde Março que Cabo Verde tem vindo a registar casos de COVID-19, altura em que um turista britânico - que foi também a primeira vítima mortal registada no país - foi diagnosticado com a doença.

Desta forma, há até agora um total de 2547 casos positivos acumulados dos quais 661 casos activos, 1860 recuperados. Dois pacientes, um cidadão inglês e uma holandesa, foram transferidos para os seus países.

Em África foi hoje ultrapassada a barreira dos 20 mil mortos devido à COVID-19, registando mais de 957 mil infectados, segundo os dados mais recentes da pandemia no continente.

Em relação aos países africanos que têm o português como língua oficial, Cabo Verde lidera em número de casos (2.547 casos e 24 mortos), seguindo-se a Guiné-Bissau (1.981 casos e 26 mortos), Moçambique (1.946 casos e 13 mortos), Angola (1.199 infectados e 55 mortos) e São Tomé e Príncipe (871 casos e 15 mortos).

A Guiné Equatorial, que integra a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), tem 4.821 infectados e 83 óbitos.

A pandemia de COVID-19 já provocou mais de 685 mil mortos e infectou mais de 17,8 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.