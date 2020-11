COVID-19: Cabo Verde chega aos 100 mortos

Mortes foram registadas na Praia, São Filipe e São Vicente. Há 75 novos casos registados.

Segundo o Boletim Epidemiológico os três óbitos relacionados com a COVID-19 ocorridos nas últimas 24h foram registados na Praia, São Filipe e São Vicente.

Além dos óbitos há ainda a registar 75 casos novos de COVID-19: 16 na Praia, um na Ribeira Grande de Santiago, cinco em Santa Catarina, um no Tarrafal e dois em Santa Cruz. Fora de Santiago foram registados 19 casos em São Filipe, dois em Mosteiros, oito no Porto Novo, 20 em São Vicente e um no Sal.

O Boletim Epidemiológico de hoje aponta ainda para a recuperação de 74 pessoas que estavam infectadas. As altas médicas foram dadas a pacientes da Praia (26), Ribeira Grande de Santiago (11), São Domingos (4), Santa Catarina (4), São Salvador do Mundo (2), Tarrafal (3), São Miguel (1), Santa Cruz (2), São Filipe (15), Mosteiros (2), São Vicente (3), e Tarrafal de São Nicolau (1).

Depois desta actualização Cabo Verde passa a contabilizar 759 casos ativos, 8363 casos recuperados, 100 óbitos e 2 transferidos, perfazendo um total de 9224 casos positivos acumulados.