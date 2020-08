COVID-19: Três óbitos em 24h

Dois óbitos na Praia e um no concelho de São Salvador do Mundo, de pacientes infectados com COVID-19, tornam o dia de hoje o pior desde o início da pandemia em termos de mortalidade. Todos os pacientes tinham outros problemas de saúde.

Cabo Verde teve hoje um número recorde de óbitos relacionados com a COVID-19. Na Praia faleceram dois pacientes, ambos com co-morbilidades associadas, e que se encontravam em estado grave. "Um dos óbitos da Praia já estava há cerca de oito dias internado, tinha vários problemas de saúde e acabou por não aguentar. Veio a falecer hoje" cedo, informou o Director do Serviço de Prevenção e Controlo de Doenças, Jorge Barreto, na conferência sobre a situação da COVID-19 em Cabo Verde. O paciente tinha 59 anos. A outra morte, que ocorreu já a meio da tarde de hoje, é de “uma pessoa de 57 anos, que tinha vários problemas de saúde e que estava também num estado bastante crítico”. Também o concelho de São Salvador do Mundo, Picos, está de luto, como a morte de um paciente de 87 anos. O malogrado "estava internado no hospital regional Santa Rita Vieira, tinha também vários outros problemas de saúde e já estava há cerca de cinco, seis dias internado. Para além dos três óbitos, há a registar também 48 casos novos de infecção pelo novo coronavírus no país. Desse, 38 foram registados na Praia, um em Santa Catarina, um em Santa Cruz, um em São Domingos e quatro no Tarrafal. A estes casos que foram diagnosticados em Santiago, juntam-se dois no Sal e um em São Vicente, que volta assim a juntar-se às ilhas com novos casos. A salientar ainda 32 altas (16 na Praia, nove em Santa Cruz e sete no Sal) Assim, o país passa a contabilizar um total 709 casos activos, 2042 recuperados, 30 óbitos, 2 transferidos e 2782 casos acumulados de COVID-19. Face a este cenário, o ministro da Administração interna anunciou hoje de novas medidas adoptadas pelo Governo no combate ao Coronavírus, que passam pelo alargamento da Situação de Calamidade e uso mais generalizado de máscaras, entre outras. Comentando essas medidas, Jorge Barreto destacou a importância, acima de tudo, do comportamento das pessoas no combate a este coronavírus.

