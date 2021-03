Vacinas contra a COVID-19 já se encontram em todas as ilhas

As vacinas contra a COVID-19 já se encontram em todas ilhas e arranca amanhã, 19, em simultâneo, a vacinação dos profissionais de saúde, com as vacinas da Pfizer.

De acordo com uma nota da embaixada dos EUA em Cabo Verde, as vacinas foram distribuídas hoje de manhã, num avião fornecido pelo departamento de defesa daquele país para as ilhas de Fogo, São Vicente, São Nicolau, Sal, Boa Vista, e Maio. Para as ilhas Brava e Santo Antão e embaixada dos EUA apoiou a entrega por via marítima das vacinas. “O avião parou em cada ilha por cerca de 20 minutos, entregou os refrigeradores exigidos com vacinas para o governo ou funcionários da saúde que recebem a vacina, e voou para a ilha seguinte até a operação estar concluída. Todas as vacinas foram entregues a partir das 2h30 de hoje”, lê-se. O mesmo avião irá apoiar a entrega da segunda dose da vacina da Pfizer em Abril.

