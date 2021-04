Novo navio CV Interilhas já está em Portugal

O novo navio da CV Interilhas já se encontra em Portugal, onde está a ser preparado para integrar a operação da empresa em Cabo Verde.

Segundo uma nota enviada pela CV Interilhas, o navio tem chegada prevista para o mês de Maio a Cabo Verde e irá, preferencialmente, integrar a rota São Vicente/São Nicolau/Sal/Boa Vista/Santiago.

“Depois de percorridas 3.500 milhas náuticas, numa viagem transatlântica (Bahamas –Portugal), o navio encontra-se nos estaleiros da Navalrocha (Grupo ETE), em Lisboa”, indica.

Conforme a mesma fonte, o navio está completamente apto para integrar a operação de transporte marítimo de passageiros e carga entre as ilhas de Cabo Verde, podendo servir as principais rotas de Norte a Sul do País, navegando por períodos seguidos de 24 horas.

“A salientar que o processo de refit de que o novo navio está a ser alvo, é totalmente adequado aos standards internacionais do mercado, no que concerne sobretudo às questões de segurança que estão a ser acompanhadas por entidades internacionais (sociedade classificadora ABS – American Bureau of Shipping), bem como aos requisitos da bandeira de Cabo Verde”, assegura.

De acordo com a mesma fonte, o novo navio da CV Interilhas vai reforçar a segurança e fiabilidade como pilares do sistema de transporte marítimo interilhas de passageiros e carga. “O novo navio da CV Interilhas, dadas as suas características - navio ROPAX (Roll-On Roll-Off de passageiros e cargas) com comprimento de 69 metros, 670 TAB, velocidade de 15 nós e capacidade superior a 200 passageiros e 43 viaturas ou 11 atrelados de 15 metros – é mais um passo na criação de condições para satisfazer a mobilidade dos cidadãos entre ilhas, reforçando a coesão territorial”.

“Traz consigo mais conforto para os passageiros e também maior acomodação e melhores condições para as tripulações (com capacidade para 16 tripulantes), permitindo mais tempo útil de navegação (24 horas seguidas), reduzindo igualmente o tempo de escala em porto”, lê-se na nota.