A Cruz Vermelha de Cabo Verde e a UniPiaget assinam um protocolo

A Cruz Vermelha de Cabo Verde e a Universidade Jean Piaget de Cabo Verde (UniPiaget) assinaram um protocolo para implementação de programas e projectos de interesse comum, nomeadamente de investigação, seminários ou workshops

O Presidente da Cruz Vermelha de Cabo Verde, Arlindo Soares de Carvalho, faz questão de destacar um projecto em curso para apoio a pessoas idosas.

"Esse projecto tem um publico alvo bem definido, tem a sua cateterização, tem já todo uma previsão de orçamental, e o modus operandi do projecto , portanto, a partir de agora vamos trabalhar sobretudo nesse campo humanitário dando prioridade aos velhos em primeiro lugar, e depois vamos trabalhar as outras dimensões que tem haver com as crianças, tem haver com os deficientes, tem haver com pessoas sobretudo jovens que se encontram à deriva da lei, tem haver com meio ambiente, tem haver com empoderamento das pessoas e das comunidades, mas para já vamos fortemente abraçar este projecto que tem haver com a terceira idade " avança

Para o reitor da UniPiaget, Wlodzimierz Jozef Szymaníak, a assinatura do protocolo é algo de significativo.

"Aprecio particularmente o prestígio internacional da Cruz Vermelha, tive o prazer de conhecer alguns dos vossos parceiros internacionais, e esperam que muito brevemente possamos organizar também eventos ou formações ao nível internacional que incluam a Cruz Vermelha, o IFP, para que possamos projectar o ensino superior de Cabo Verde também para o contexto de África Ocidental, e da Macaronésia" explica

A UniPiaget compromete-se a disponibilizar vagas para cursos de curta duração, descontos nas propinas dos cursos de licenciatura e mestrado, como também consultas de fisioterapia aos colaboradores, crianças e idosos da instituição humanitária.