São Vicente: Ministro da Defesa enaltece contributo das Forças Armadas na estabilização do país

O Ministro da Defesa e enalteceu hoje, no Mindelo, o contributo das Forças Armadas “na estabilização do País, mantendo-se distante das questões político-partidárias”, facto que, disse, “é visível aos olhos de todos” e da comunidade internacional.

Rui Figueiredo Soares falava durante a cerimónia de ratificação do juramento à bandeira da 1ª incorporação militar de 2021, constituído por 441 recrutas, que ocorreu na manhã de hoje, no Centro de Instrução Militar Zeca Santos, no Morro Branco.

O governante encorajou os soldados a continuarem a servir a Nação e a classe castrense a que agora também pertencem, lembrando da importância que a instituição tem dado na formação de quadros para o País.

“Esta casa sempre priorizou a valorização da pessoa e a formação de quadros para que a instituição possa estar à altura de enfrentar os novos desafios, pois é importante apostar na formação de quadros que, por conseguinte, deve constituir a prioridade das prioridades para melhor servirmos o País”, observou.

Para o titular da pasta da Defesa, nesta “nova conjuntura da pandemia”, as Forças Armadas têm realizado um “trabalho árduo e honroso” em prol da sociedade, estando “desde a primeira hora em todas as frentes na luta” contra a covid-19.

Nesta senda, aproveitou para apelar aos cabo-verdianos, aos militares e aos mindelenses para o “cumprimento escrupuloso” das medidas sanitárias veiculadas pelas autoridades competentes, para evitar a transmissão da doença.

Por sua vez, o diretor do Centro de Instrução Militar de Morro Branco, capitão Rui Fortes, explicou que a incorporação teve a duração de seis semanas divididas em duas fases, a primeira das quais de três semanas de preparação militar geral, e a segunda outras três semanas, mas de formação em especialidades.

Dos 441 recrutas que prestaram juramento à bandeira, 11 eram do sexo feminino.